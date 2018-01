Nessun acquisto fin qui e nessuno previsto per il gran finale del calciomercato. Eppure, il Milan si sta muovendo per il futuro seguendo in particolare diversi giovani in Sudamerica su cui il ds Mirabelli ha messo gli occhi: non solo talenti costosissimi come Licoln del Flamengo o Maroni del Boca Juniors, nei discorsi di questi giorni spunta anche un'occasione come Agustin Rogel, difensore centrale classe '97 uruguaiano di proprietà del Nacional di Montevideo, finito nel mirino rossonero per il prossimo anno.



A COSTO ZERO - Il suo contratto è a scadenza nel giugno di quest'anno, dunque l'idea di Mirabelli è bloccarlo a parametro zero al più presto e poi decidere il da farsi con il suo cartellino. Perché Rogel intriga, è un difensore che ha fatto vedere buone cose prima di far perdere la fiducia ai tifosi del Nacional per qualche sbavatura di troppo; ma i margini di crescita sono intriganti, il Milan ne è convinto e per questo vuole prenotarlo. Cosa che ha scelto di non fare l'Inter, quando nella scorsa estate è stato proposto ad Ausilio e Sabatini la dirigenza nerazzurra ha deciso di non proseguire facendo altre scelte. Ora, spunta il Milan. Un'occasione per Rogel...