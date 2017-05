Gli appuntamenti di Champions catalizzano, com'è giusto che sia, tutta l'attenzione sul campo. Così è anche in casa Juve, dove tutte le energie sono rivolte solo ed esclusivamente alla gara d'andata col Monaco per porre solide basi in vista passaggio del turno. Ma questi appuntamenti internazionali diventano spesso il teatro anche di incontri di mercato - lo è stato ad esempio Oporto per un appuntamento chiave con l'entourage di Corentin Tolisso - con il Principato di Monaco che tra oggi e domani sarà anche crocevia determinante di alcune trattative particolarmente calde. E mentre i gioielli del Monaco vivranno una serata da osservati speciali (da Mbappé a Lemar, da Bakayoko a Sidibé), ecco che sono attesi sviluppi sul fronte Marco Verratti.

VIA DAL PSG – La sconfitta di Nizza del Psg, unita al crollo in Champions al Camp Nou, potrebbe rappresentare la classica fine di un ciclo tecnico in quel di Parigi. La volontà di Verratti da tempo è quella di potersela giocare alla pari con le grandi d'Europa per puntare alla Champions ed andare oltre quella collezione di titoli nazionali conquistati col Psg. Il sempre più probabile passaggio di testimone anche in Ligue 1 al Monaco, poi, sembra possa rappresentare il passo decisivo per chiedere la cessione senza più voltarsi indietro. Da tempo sono continui i contatti tra Donato Di Campli e la Juve, un rapporto fruttuoso che in ultima istanza ha portato alla conclusione del doppio affare Orsolini-Favilli in gennaio. E a Di Campli la Juve ha chiesto di rendere possibile una missione impossibile anche per Mino Raiola in questi anni: convincere il Psg ad archiviare l'embargo nei confronti della Juve. Anche perché gli argomenti di Marotta e Paratici sono particolarmente interessanti: la Juve è infatti pronta a spingersi anche fino a 80 milioni pur di trasformare Verratti nel suo 'Higuain del centrocampo' che si insegue per la prossima stagione. Ottimi d'altronde sono i rapporti anche tra Verratti e il Psg, motivo per cui una volta deciso di andare via, la società difficilmente si metterà di mezzo fissando un prezzo adeguato nonostante le recenti dichiarazioni di incedibilità di Al Khelaifi. Rimane l'ostilità nei confronti della Juve, ma se gli altri top club interessati (dal Barcellona al Bayern Monaco) non dovessero pareggiare l'offerta pronta a partire da Torino, Verratti potrebbe ora davvero diventare il primo affare post-Coman. Una trattativa lunga e complessa ma che l'exploit del Monaco tra Ligue 1 e Champions potrebbe accelerare. E nuovi sviluppi potrebbero arrivare proprio dal prossimo incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera.



@NicolaBalice