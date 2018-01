Il Napoli entra nella corsa ad Antonin Barak. Come riportato dal Mattino, che ha ripreso il portale ceco isport.cz, gli azzurri hanno chiesto informazioni all'Udinese per il centrocampista rivelazione di questa prima parte di stagione. Ogni discorso pare orientato alla prossima estate, ma De Laurentiis e Giuntoli non vogliono farsi trovare impreparati. Sul giocatore c'è da tempo anche la Juventus che, spinta dal connazionale Nedved, ha ancora una posizione di vantaggio. Ma i buoni rapporti che intercorrono tra il Napoli e la dirigenza friulana potrebbero rovesciare la situazione.