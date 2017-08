Primo impegno spagnolo contro il Siviglia per la Roma di Di Francesco, domenica sarà la volta del Celta, che rappresenta un fugace un ritorno a casa per il direttore sportivo Monchi e un banco di prova impegnativo per i giallorossi che affronteranno una squadra andalusa rinnovata ma che vuole tornare a rivestire il ruolo di terza incomoda per la lotta alla conquista della Liga, e che per farlo sta guardando a Inter e Milan per rinforzare la rosa.



PANCHINA ARGENTINA - La principale novità del Siviglia di questa stagione è il cambio alla guida della squadra. Il testimone è passato da Jorge Sampaoli a Eduardo Berizzo, entrambi argentini ma con idee diverse su come vivere il calcio: più passionale e diretto il primo, più compassato e ragionatore il secondo. Sampaoli, dopo aver portato gli andalusi a essere gli avversari più scomodi del Real Madrid nella prima parte della stagione scorsa, ha lasciato le sponde del Guadalquivir per prendere le redini della nazionale albiceleste e che stasera sarà presente in tribuna del Sanchez Pizjuan anche per vedere all'opera un ex di eccezione, il giallorosso Diego Perotti; Berizzo, dopo tre anni al Celta Vigo e un'ottima figura fatta in Europa League, ha accettato quest'anno una sfida importante, che inizierà subito dopo il match in omaggio ad Antonio Puerta, quella di affrontare per la prima volta la Champions League da allenatore partendo dal turno preliminare che gli andalusi giocheranno contro i turchi del Basaksehir (andata il 16 agosto a Istanbul, ritorno il 22 a Siviglia), senza dimenticare di puntare alle posizioni di testa nel campionato spagnolo.



TRA JOVETIC E BACCA - Il principale problema in questo momento per Berizzo e il suo Siviglia è quello di trovare il sostituto in attacco a Vitolo ceduto all'Atletico Madrid, che però giocherà con il Las Palmas fino a gennaio, per fare coppia con il nuovo arrivato Nolito. I nomi più ricorrenti al momento sono quelli dell'interista Jovetic e il milanista Carlos Bacca. Entrambi sarebbero un gradito ritorno per i tifosi del Siviglia che hanno avuto occasione di vederli all'opera con la maglia della propria squadra. Il tecnico argentino alla domanda su chi preferirebbe dei due a risposto con grande naturalezza: "Mi piacciono entrambi nella stessa misura. Hanno caratteristiche diverse ma sono due grandissimi giocatori. Però preferisco non centrarmi su nomi specifici, abbiamo una grande rosa, ma in una grande squadra c'è sempre spazio per giocatori del loro livello".



RITORNI IMPORTANTI - La partita di stasera, che tradizionalmente rappresenta la presentazione della squadra andalusa al pubblico di casa, vedrà anche il ritorno di Jesus Navas, una vera e propria celebrità da queste parti perché cresciuto nel vivaio del Siviglia è stato uno dei colpi del Monchi direttore sportivo. Quattro stagioni fa era stato venduto al Manchester City per 25 milioni di Euro, ora sono in molti a voler veder brillare di nuovo la stella nata a soli 35 chilometri dallo stadio dei biancorossi. Oltre a Navas anche l'ex interista Banega torna a vestire la maglia del Siviglia. Un Siviglia formato Champions a cui manca ancora il colpo finale per coronare un mercato di alto livello, ma che stasera, contro la Roma farà di tutto per dimostrare ai propri tifosi di meritare ciò che la passata stagione non ha saputo conquistare: uno dei primi tre posti in Liga, aspettando un nuovo importantissimo ritorno, che sia Jovetic o Bacca, come dice Eduardo Berizzo, fa lo stesso, con il beneplacito di Inter e Milan, naturalmente.