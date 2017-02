E' proprio il caso di dire che non c'è più religione, o almeno questo è stato il pensiero di qualcuno nel vedere un certo post del Papu Gomez. Papu Gomez che non si ferma più e dopo essersi scatenato con fotomontaggi, locandine di film e botta-risposta a mezzo Instagram in compagnia dell'inseparabile Andrea Petagna, stavolta ha pensato bene di paragonarsi addirittura a... Gesù Cristo!



Il post (ovviamente sempre su Instagram) è di questa mattina, quando l'attaccante dell'Atalanta ha deciso di dare il buon giorno ai suoi fan con un'immagine nella quale il suo volto è sovrapposto a quello di Cristo. La foto sta letteralmente spopolando - attualmente ha raccolto il gradimento di circa 62mila dei suoi oltre 400mila follower - anche se non è mancata la polemica da parte di chi ha ravvisato e mal sopportato la commistione di sacro e profano. Nonostante la strepitosa stagione vissuta dall'argentino in una fantastica Atalanta che vola, c'è infatti chi ha trovato il parallelismo decisamente un po' azzardato, esagerato e fuori luogo: questione di punti di vista.





Un post condiviso da Alejandro Gomez (@papugomez_official) in data: 20 Feb 2017 alle ore 01:17 PST