E pensare che il Papu Gomez avrebbe potuto dare spettacolo al 'Franchi', come racconta ViolaNews.com. I fatti sono noti. Vincenzo Montella, che già lo aveva allenato a Catania, avrebbe fatto carte false per averlo con sé anche a Firenze. L’argentino ha ribadito il concetto tante volte nelle varie interviste, l’ultima il 15 maggio scorso. Niente da fare, però. Gomez alla Fiorentina è una di quelle storie dalla classica frase “quello che poteva essere, ma non è stato”, come tante ce ne sono e ce ne saranno nel mondo del calcio. Un peccato per alcuni tifosi viola che si mordono le mani per un affare mai andato in porto. Il rammarico c’è perché l’argentino è un giocatore capace di far divertire le folle, dentro e fuori dal campo.