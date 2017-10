"L’addio di Fournier? Il capitano mi ha chiesto la sua pelle, così al termine della prima parte della stagione ho avuto modo di mettere le cose a posto". Jean Michel Aulas, presidente del Lione, in un'intervista rilasciata all'Equipe attacca duramente Maxime Gonalons, per anni colonna del club transalpino e oggi centrocampista della Roma. Il patron della società non ha ritrattato nemmeno su Twitter, aggiustando solo parzialmente il tiro. "Per precisare e rettificare, io non ho mai citato un giocatore ma ho detto solo di aver parlato con il capitano per conoscere la posizione dei calciatori. Per essere chiaro, non ho nominato nessuno in particolare. Il capitano è il rappresentante dei giocatori...".