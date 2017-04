Problemi in vista per Edgardo Bauza, tecnico della nazionale argentina, e al contrario ottime notizie per Icardi. Una conversazione telefonica diffusa da Radio La Red mette infatti in luce il reale pensiero del presidente federale Claudio Tapia.



Nell’audio si sente il numero uno della Federazione Calcistica Argentina affermare in riferimento a Bauza: “Mi obbligherà a ricordargli che lo abbiamo ingaggiato noi…è un cogl…”. In una conversazione Whats App diffusa dalla Radio, il presidente ha invece scritto "Dovremo discutere del suo contratto. Può darsi che dopo la riunione di oggi rifletterà e deciderà di dimettersi, altrimenti dovrò ricordargli che non lo abbiamo voluto noi. Spero che non faccia o dica cose sbagliate". Questo poche ore dopo la conferma del tecnico arrivata proprio da parte di Tapia .



Uno scivolone che apre a diversi scenari, tra i quali l’arrivo di Sampaoli sulla panchina della Seleccion. In tal caso, forse sarà la volta buona di poter vedere Maurito Icardi con la maglia della nazionale.