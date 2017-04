Il difensore del Real Madrid, Pepe, ha il contratto in scadenza questo giugno, ma i negoziati per il rinnovo sono a un punto morto. Il 34enne portoghese è in forza al Real dal 2007 ma non rientra più nei piani dei Blancos. A quanto riporta Marca, il giocatore sta quindi considerando il trasferimento in Cina, ma anche le ipotesi Psg e Manchester City restano vive.



Andato in gol nell'ultima partita contro l'Atletico Madrid, è stato uno dei più acclamati, ma non potrà realizzare il sogno di chiudere la carriera in blancos, anzi la sua stagione è già finita. Infatti nel corso del match a causa del compagno Kroos, ha riportato la frattura di due costole sinistre, e starà fuori un mese.