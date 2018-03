Il Flamengo ringrazia Vinicius Junior. L'attaccante brasiliano classe 2000, già prenotato dal Real Madrid per 45 milioni di euro, ha segnato la doppietta decisiva nella vittoria in rimonta sul campo dell'Emelec in Ecuador entrando dalla panchina al posto di Everton Ribeiro con la sua squadra in svantaggio.



Copa Libertadores - 2a giornata gruppo 4



Emelec-Flamengo 1-2

65' Bryan Angulo (E), 78' e 85' Vinicius Junior (F)