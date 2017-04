All'Inter possono stare tranquilli, poiché il Siviglia riscatterà Stevan Jovetic anche in caso di addio del tecnico Sampaoli. Questo è ciò che sostiene il Diario de Sevilla, infatti il montenegrino classe 1989 non era esattamente in cima alle priorità di Jorge Sampaoli in vista della prossima stagione.



Quindi, con l'allenatore che sembra ormai destinato alla panchina dell'Argentina, il futuro di Jovetic sarà ancora nel sud della Spagna. Le idee della società sono chiare, ma l'unico intralcio al proseguio della sua esperienza potrebbe essere dato dai piani del nuovo tecnico andaluso.



Il riscatto è fissato a 14 milioni, ma per il suddetto motivo il Siviglia aspetterà la fine della stagione per sedersi al tavolo e negoziare con l'Inter.