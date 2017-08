Il titolo della Juve ha abituato a grandi scalata e qualche repentina picchiata in questa stagione. Alla base tante motivazioni tecniche, senza dubbio, legate anche e soprattutto ad un valore di mercato ancora sottostimato rispetto al reale potenziale della Juve in rapporto a risultati sportivi e fatturati conquistati nelle ultime stagioni, specialmente se rapportato a quanto ottenuto ad esempio da Inter e Milan nei recenti passaggi di proprietà. Ma la Borsa vive di rumors: che si affacciano all'interno di Piazza Affari e all'esterno sul mondo reale. Gossip che in questi mesi hanno visto ad esempio il titolo della Juve spiccare il volo quando forte era il sentore negli ambienti dei beninformati l'ipotesi di un passaggio di mano di Andrea Agnelli o di mosse strategiche da parte di Exor per ampliare la propria potenza aprendosi ad un mercato altro (Cina, Emirati, Usa). E che in questi giorni non può che essere influenzato dall'effetto Neymar: il +16% in due giorni è dato importante, che in termini di compravendita del titolo è condizionato dalla possibile cessione di Dybala. Ecco come.