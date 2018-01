Sabato la Primavera del Torino affronterà la Sampdoria nella prima giornata di ritorno del proprio campionato. La partita si sarebbe dovuta disputare, come tutte le altre casalinghe della formazione granata, allo stadio Filadelfia, invece verrà giocata al Don Mosso di Venaria. Il motivo? Il Filadelfia serve alla squadra di Walter Mazzarri per l'allenamento di rifinitura in vista della trasferta in casa del Sassuolo.



Il manto erboso dello stadio Grande Torino verrà infatti rizollato in questi giorni e sabato lo stadio non sarà disponibile per ospitare la rifinitura, che quindi si terrà al Filadelfia. La Primavera ha dovuto quindi trovarsi un nuovo impianto per la partita contro la Sampdoria.