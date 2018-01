È ormai tutto praticamente fatto per l'arrivo di Vitalie Damașcan al Torino. Il giovane attaccante moldavo (classe 1999) questa mattina ha già effettuato le visite mediche per la società granata presso il centro di Medicina dello Sport nel capoluogo piemontese. L'attaccante arriverà alla corte di Walter Mazzarri dallo Sheriff Tiraspol: per acquistarlo il Torino verserà nelle casse della società moldava 1.5 milioni di euro.



Il Torino non può però ancora ufficializzare l'acquisto del giovane centravanti per via del suo status di extracomunitario: ogni società di serie A può infatti acquistare dall'estero un massimo di due giocatori non in possesso di un passaporto comunitario e il club granata ha già riempito in estate i due slot disponibili prendendo il brasiliano Lyanco dal San Paolo e il serbo Milinkovic-Savic dal Lechia Danzica. Ma Damașcan, essendo di origine rumena, ha già avviato le pratiche per entrare in possesso del passaporto della Romania: non appena gli arriverà sarà considerato un calciatore comunitario e il Torino a quel punto potrà ufficializzare il suo acquisto. Dovrebbe essere solamente una questione di giorni.