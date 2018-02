Tomas Rincon è ora ufficialmente un calciatore completamente del Torino. Il centrocampista venezuelano si era trasferito la scorsa estate dalla Juventus al club granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel caso avesse giocato almeno il 50% delle partite di questo campionato: una soglia raggiunta lo scorso gennaio.



Il Torino ha ora quindi riscattato il cartellino di Ricon per la cifra di 6 milioni di euro, che verranno pagati in tre rate alla Juventus. Considerato che la società bianconera aveva ceduto il giocatore in prestito oneroso a 3 milioni di euro, sono in totale 9 i milioni incassati dal club del presidente Andrea Agnelli per la cessione del mediano.