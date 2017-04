Oltre che il bel gioco e la vittoria, contro il Chievo Verona il Torino ha ritrovato anche il miglior Lucas Boyé. L'attaccante argentino, rivelazione nella prima parte di campionato ma in calo negli ultimi mesi, ha giocato tutta la partita nel ruolo di trequartista sinistro nel 4-2-3-1, dimostrandosi una costante spina nel fianco nella difesa avversaria.

Come molti suoi compagni in questo finale di stagione Boyé si gioca la permanenza in granata: se l'argentino continuerà a fornire prestazioni all'altezza dell'ultima potrà restare a disposizione di Mihajlovic.