Zinedine Machach si allontana dal Torino. Il centrocampista francese di proprietà al Tolosa, ma attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia, nelle ultime ore è stato trattato con insistenza dalla società granata ma l'Olympique non vuole privarsi del proprio centrocampista, nonostante non faccia parte della formazione titolare ma sia più che altro una riserva.

Dopo Donsah e Hiljemark, un altro obiettivo di mercato del Torino rischia quindi di sfumare.