Diego Laxalt è stato, nell'ultima sessione di mercato, il grande sogno di mercato del Torino. Un sogno sfumato per le alte richieste economiche del Genoa ma che potrebbe tornare d'attualità la prossima estate: l'uruguaiano sarebbe infatti il rinforzo perfetto per la fascia mancina nel 3-4-1-2 di Walter Mazzarri e per questo a fine campionato la trattativa tra i due club dovrebbe riprendere vita, nonostante il calciatore interessi anche ad altre società.



Il Torino, che in questa stagione ha fallito l'obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Europa League, il prossimo anno cercherà nuovamente di raggiungere i palcoscenici continentali: per farlo ha bisogno di rinforzi di qualità, rinforzi proprio del calibro di Laxalt.