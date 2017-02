Per Urbano Cairo trattenere a Torino Joe Hart a fine stagione sarà tutt'altro che semplice, per questo motivo i dirigenti granata stanno già valutando le varie opzioni per sostituirlo. Il portiere che vorrebbe più di tutti Mihajlovic è Emiliano Viviano.

I due hanno già lavorato insieme alla Sampdoria e il tecnico granata aveva richiesto il portiere blucerchiato già la scorsa estate, Ferrero però respinse le offerte del Torino. Se Hart dovesse lasciare il Toro a fine campionato, Cairo e Petrachi tenteranno nuovamente l'assalto a Viviano per accontentare il proprio allenatore.