“Mi dicono che sia il Donnarumma serbo, di sicuro fisicamente lo è, l'ho visto in una foto insieme a Petrachi e il nostro ds sembra piccolo in confronto”. Con queste parole il presidente del Torino Urbano Cairo ha presentato l'ultimo suo acquisto: il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Finirà il campionato con il Lechia Danzica, squadra capolista del campionato polacco, e dal prossimo 1 luglio si aggregherà alla squadra di Mihajlovic.



DA MANCHESTER A TORINO - Classe 1997, Vanja Milinkovic-Savic è il fratello minore di Sergei, ventunenne centrocampista della Lazio. Il giovane estremo difensore è considerato uno dei più grandi talenti del panorama mondiale nel suo ruolo: ha vestito la maglia delle varie nazionali giovanili della Serbia e, con la selezione Under 20, ha vinto i Mondiali del 2015 disputatosi in Nuova Zelanda in finale contro il Brasile. L'anno precedente aveva vinto una medaglia di bronzo con l'Under 19 negli Europei di Ungheria del 2014. Oltre al Torino, sul portiere avevano posato i propri occhi anche diverse altre squadre tra cui il Benfica, i granata sono però riusciti ad anticipare tutta la concorrenza e, grazie al differente regolamento sull'ingaggio dei calciatori stranieri in vigore in Gran Bretagna, sono riusciti a strapparlo al Manchester United. I Red Devils, infatti, nel 2014 acquistarono Milinkovic-Savic dal Vojvodina ma il portiere non riuscì ad ottenere il permesso di lavoro necessario per giocare in Inghilterra e fu costretto a svincolarsi dal club di Manchester firmando poi un quadriennale con quello di Danzica. Ora l'approdo al Torino per 2,5 milioni di euro.



IL NUOVO DONNARUMMA - In granata Milinkovic-Savic troverà come allenatore il connazionale Sinisa Mihajlovic che, come già ha dimostrato al Milan con Donnarumma, i portieri giovani, se sono pronti per la serie A, non ha paura a lanciarli. La prossima estate toccherà quindi a Milinkovic-Savic dimostrare di essere davvero all'altezza di Donnarumma e che quello con il baby portiere rossonero non è un paragone azzardato. A luglio, inoltre, il Torino potrebbe non avere più in rosa l'attuale numero uno, Joe Hart, considerato che il prestito dal Manchester City sarà terminato e il riscatto da parte del club granata appare al momento molto difficile: il giovane estremo difensore serbo potrebbe quindi avere una chance in più per guadagnarsi immediatamente la maglia da titolare del Torino.