La partita contro l'Udinese è stata l'occasione per Sinisa Mihajlovic per testare Lyanco. Il difensore brasiliano classe 1997, dopo essere stato costretto a saltare le prime partite di campionato a causa di un'operazione alle tonsille, ieri alla Dacia Arena ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino, giocando un'ottima partita e mettendosi in luce con alcune buone chiusure difensive.



Ora Lyanco insidia Emiliano Moretti per una maglia da titolare anche nel derby di sabato, una partita che per lui sarebbe molto particolare: prima di firmare con il Torino, il brasiliano era stato seguito infatti anche dalla Juventus che aveva anche avanzato un'offerta al San Paolo (la precedente squadra del brasiliano). Poi il blitz improvviso del presidente Cairo che, la scorsa primavera, ha trovato l'accordo con il club brasiliano portando Lyanco a vestire la maglia granata.