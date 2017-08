Il Toro è finalmente tornato a casa. Questa mattina in Comune il presidente del Torino, Urbano Cairo, e quello della Fondazione Filadelfia, Cesare Salvadori, hanno firmato il contratto della durata di vent'anni che permetterà alla squadra granata di tornare ad allenarsi al Filadelfia. Non solo, presso lo stadio che fu di Valentino Mazzola e compagni verrà anche trasferita la sede della società e la Primavera giocherà le proprie partite di campionato.



L'accordo per l'affitto del Filadelfia era stato trovato due settimane fa (il Torino pagherà un canone d'affitto di 205.000 euro annui) e ora è stato ratificato. "Desidero esprimere un grande ringraziamento a tutti coloro hanno preso parte a questo progetto - ha commentato Salvadori subito dopo le firme sul contratto - il Filadelfia ora è una realtà, consentirà al Torino di ripartire e di ritrovare entusiasmo. Siamo fiduciosi che questo sia un nuovo inizio per la società". Urbano Cairo ha invece voluto subito ringraziare tutti coloro che si sono adoperati affiché il Filadelfia potesse rinascere: "Ringrazio Cesare Salvadori, ha svolto un lavoro importante e quando ho visto porre la prima pietra dello stadio ho subito capito che i lavori si sarebbero svolti al meglio. Anche il Comune ha dato un grande contributo, è stato un vero lavoro di squadra. Il Filadelfia è lo stadio di tanti scudetti, anche di quello revocato su cui ci stiamo muovendo per riaverlo. Lo stadio lo stiamo abbellendo come fosse una casa, rendendolo funzionale e dando importanza all’aspetto della sicurezza. Avevamo detto che ci saremmo impegnati per farlo tornare ai suoi fasti e lo abbiamo fatto. Anche a livello sociale il Filadelfia può avere una grande importanza. Tantissima gente ha sfilato nei giorni dell’inaugurazione. È stato un momento di partecipazione importante da parte della città, in tanti si sono mossi per andare a vedere qualcosa di bello per il Toro",