Sembra che la trattativa tra Torino e Hellas Verona per il passaggio di Giampaolo Pazzini dal club veneto a quello piemontese fosse chiuse. Invece la società granata nelle ultime ore è tornata alla carica proprio per il centravanti.



Per quanto riguarda il reparto offensivo il Torino ha praticamente acquistato Vitalie Damascan dallo Sheriff Tiraspol (manca solo l'ufficialità), ma il giovane attaccante moldavo, classe 1999, è più un innesto per il futuro che un vice Belotti. Per questo ruolo i dirigenti granata sono alla ricerca di un giocatore esperto, il cui valore del cartellino non sia particolarmente elevato: Pazzini corrisponde alla perfezione a questo profilo.