Il Torino ha iniziato i primi corsi di Mazzarriano: la lingua e il credo calcistico di Walter Mazzarri, fatto di difesa a tre, equilibrio, poca distanza tra i reparti. Un calcio molto diverso da quello molto offensivo ma troppo dipendente da alcuni giocatori di Sinisa. Mihajlovic. Nei suoi primi giorni da allenatore granata, quelli tra la sconfitta nel derby di Coppa Italia con la Juventus (che è costata la panchina al tecnico serbo) e la partita di campionato contro il Bologna, Mazzarri non ha avuto il tempo per stravolgere il modo di giocare della sua squadra. Ha iniziato a farlo ora, con la speranza che i suoi giocatori possano apprendere in fretta il suo modo di giocare.



Da domenica, quando il Torino ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia davanti a 2.000 tifosi, Mazzarri ha iniziato a plasmare la squadra secondo le sue idee calcistiche: un lavoro che sta portando avanti in maniera puntigliosa per cercare di far sì che l'obiettivo della qualificazione all'Europa League, dichiarato a più riprese a inizio stagione, non resti soltanto un sogno. Il neo allenatore granata ha poco tempo per far in modo che la squadra riesca ad apprendere tutti i suoi dettami: il campionato è già entrato nella seconda parte e il tempo per sbagliare non c'è.



Per far sì che al Torino a fine anno non resti il rammarico per un'Europa League solo sfiorata, non dovranno essere bravi solamente i giocatori nel seguire l'allenatore, ma anche Urbano Cairo e Gianluca Petrachi dovranno fare altrettanto in sede di mercato. Mazzarri, durante la sua conferenza stampa di presentazione era stato chiaro: “Mercato? Darò delle indicazioni alla società”. Indicazioni che dovranno essere ascoltate con attenzione per poter consegnare all'allenatore quei tasselli che ancora mancano per rendere il mosaico Torino completo. Se tutti impareranno il Mazzarriano la qualificazione all'Europa League non resterà un sogno.