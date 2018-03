Durante la scorsa estate la Sampdoria ha dovuto salutare dopo solo una stagione in blucerchiato il trequartista Bruno Fernandes. Il calciatore arrivato dall'Udinese era stato venduto per circa 9 milioni allo Sporting Lisbona. Con la maglia biancoverde, Fernandes si è subito imposto realizzando 13 gol e 16 assist fino ad oggi. In questo momento, insomma, il giocatore classe 1994 è uno dei migliori prospetti del calcio portoghese. Se n'è accorto anche il Tottenham, che segue con attenzione alle sue prestazioni. L'interesse degli inglesi per il centrocampista però fa gongolare pure la... Sampdoria.



Già perché al momento della cessione di Bruno Fernandes, la società di Corte Lambruschini ha inserito nella trattativa anche una percentuale del 10% a suo favore in occasione del prossimo trasferimento. Lo Sporting dal canto suo ha blindato il trequartista con una maxi clausola da 100 milioni di euro. E secondo la stampa portoghese sarebbe proprio la cifra molto elevata a frenare la trattativa tra la squadra di Lisbona e il Tottenham.



Se Fernandes venisse ceduto realmente per 100 milioni - anche se al momento pare piuttosto improbabile - la Sampdoria incasserebbe circa 9 milioni, perché il 10% deve essere calcolato sulla plusvalenza dei biancoverdi, e non sul prezzo di cessione. Anche se la cifra dovesse essere inferiore, il Doria si assicurerebbe comunque una corposa entrata che andrebbe a rimpinguare i 9 milioni già versati in estate dai Leoni di Portogallo a Ferrero.