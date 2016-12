La Juve sta lavorando forte sul mercato in entrata. Uno, meglio se due, i rinforzi necessari ed inseguiti per il centrocampo. Vien da sé, anche per questioni molto pratiche legate ad una lista piuttosto bloccata, che qualcuno dovrà prendere anche la porta d'uscita. In questo senso, nonostante un avvio di stagione tutto sommato positivo che gli ha permesso di tornare nel mirino di diversi club, rimane sempre Hernanes il principale indiziato a lasciare la base. E se da quel matrimonio saltato il 31 agosto a causa del dietrofront Zenit non si è mai spento l'amore del Genoa, con Enrico Preziosi che ha sempre parlato in maniera più che positiva del brasiliano, ora è un'altra la pista che appare come la più praticabile. Quella che porterebbe Hernanes al Valencia alla corte di Cesare Prandelli, una soluzione sempre più vicina al diventare realtà.

L'ACCELERATA – Già da tempo, in realtà, il Valencia aveva messo nel suo mirino il Profeta. Nelle ultime settimane, sondaggi ed abboccamenti hanno lasciato spazio ad una vera e propria trattativa che ormai sembra essere giunta in dirittura d'arrivo. Primo passo, il giocatore: l'intesa economica tra Hernanes e il club spagnolo è ormai stata individuata, il brasiliano saprebbe rilanciarsi definitivamente alla corte di Prandelli nonostante il delicato momento che tutto il Valencia sta attraversando. La Juve a sua volta sembra intenzionata anche ad accettare l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto che possa portare poi in estate il brasiliano a titolo definitivo al Valencia per una cifra sufficiente a scongiurare minus-valenze.

E ZAZA... - Sempre sull'asse Valencia-Torino, poi, non si parlerà solo di Hernanes. Ormai sancita la rottura tra Simone Zaza e il West Ham, sono già avviati i contatti tra l'entourage del giocatore e lo stesso Valencia, che ha fatto intendere come rimanga proprio il centravanti lucano la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo. Su Zaza rimane vivo l'interesse del Milan, ma con una situazione ancora bloccata è sempre il Valencia ad aver bruciato tappe e conquistato una posizione privilegiata per arrivare a gennaio su Zaza. Con gli occhi addosso del fair play finanziario anche in questo caso la proposta che verrà presentata alla Juve sarà quella di un nuovo prestito con diritto di riscatto, per una seconda pista altrettanto calda che potrebbe anche intrecciarsi con l'affare Hernanes.



@NicolaBalice