Il Verona aveva provato già in estate a convincere il Torino a cedergli Lucas Boyé ma la società granata non ne aveva voluto sapere di aprire la trattativa. Ora i dirigenti del club veneto sono tornati alla carica e questa volte le possibilità che l'affare possa andare in porto sono maggiori.



Con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3 gli spazi per Boyé per mettersi in luce in maglia granata si sono ridotti e la concorrenza nel ruolo di attaccante esterno di sinistra è ora molto vasta. In quel ruolo, oltre al giovane argentino, il Torino ha in rosa anche Adem Ljajic, M'Baye Niang e Alejandro Berenguer. Per questo motivo potrebbe decidere di cedere in prestito (non a titolo definitivo) Boyé. Il Verona è la principale candidata ad aggiudicarsi l'attaccante.