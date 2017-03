Il direttore sportivo del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, ha parlato a Lady Radio: 'Non posso ancora dire con certezza che Milenkovic sarà della Fiorentina. Manca ancora qualcosa per chiudere la trattativa. Ci sono anche altre squadre italiane su di lui, ho parlato anche con loro ma niente di concreto. Ho giocato con Savic e dico che a pari età è più forte Milenkovic, ce ne sono pochi forti come lui. Vlahovic? La Fiorentina mi ha chiamato chiedendomi informazioni su di lui, ma in questo caso siamo molto lontani da una possibile chiusura. E' più difficile prendere lui perché ci sono tante squadre anche europee su di lui. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi anche per tutti i trasferimenti fatti in passato'.