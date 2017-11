In vista della gara contro la Svezia l’attaccante biancoceleste Immobile ha rilasciato un’intervista a Uefa.com: “Sapevamo che in Spagna non sarebbe stata una passeggiata. Abbiamo incontrato una delle squadre più forti al mondo e sapevamo che era difficile. Abbiamo dato tutto, sicuramente potevamo fare di più ma quando sono usciti i gironi sapevamo che arrivare secondi era una possibilità perché con noi c’era la Spagna, non proprio una squadretta. Adesso ci prendiamo i play-off e faremo il possibile per passarli e andare al Mondiale, altrimenti sarebbe una delusione”. L'ex attaccante del Torino difende anche mister Ventura: “Noi siamo consapevoli della nostra forza. Sappiamo che per noi è difficile vederci solo una volta ogni tanto. Il mister lo conosco bene: ha solo bisogno di un po’ di tempo per passare nelle nostre teste tutto quello che ha in mente. Non è facile, noi cerchiamo sempre di metterci a disposizione e di fare bene”. Da Ventura a Buffon, uno dei senatori azzurri e capitano della Nazionale: “Con Buffon abbiamo passato bei periodi calcistici insieme e io ho avuto la fortuna di giocare con un grande campione. Sicuramente lascerà un vuoto enorme, un’eredità molto pesante. È stato uno dei più grandi nella storia del nostro calcio. Questo sarebbe il suo sesto mondiale, e so quanto ci tiene. Nello spogliatoio fa sentire la sua presenza, la sua personalità, il suo volerci trascinare insieme a lui in questa grande competizione”.