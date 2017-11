La partita più importante. Ciro Immobile ieri non è sceso in campo, la gara contro l'Udinese alla fine è stata rinviata per maltempo. Ai microfoni di ‘Sky’ ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute e ha lanciato un messaggio al ct azzurro Ventura: “Sono pronto, a disposizione completa di mister Ventura. Sto a posto, adesso abbiamo altri quattro giorni per preparare la partita e possiamo gestire meglio le cose. La qualificazione al Mondiale?Abbiamo una grande responsabilità, è molto importante giocare questa partita. Forse si può dire che è la più importante della mia carriera perché ti porta ad una competizione talmente bella dalla quale l’Italia non può mancare. Sappiamo delle responsabilità e che dobbiamo rimanere sereni per prepararla bene, al 100% insieme al mister”.