Certe sfide sono anche contro il destino, le strane strade che ogni vita prende, le sliding doors. Come quella che riguarda l'attaccante della Lazio Ciro Immobile: come ricorda il Corriere dello Sport, stasera sfida proprio l'Inter che lo ha scartato. Stava per approdare nel settore giovanile nerazzurro, poi l'accordo è saltato, e l'attaccante è passato alla Juventus. Un'altra sfida con il destino, altre motivazioni per tornare a segnare per l'attaccante di Torre Annunziata, che vorrebbe il ritorno al gol proprio a San Siro.