La Juventus da qualche giorno ha messo le mani sul difensore del San Paolo e dell'Under 20 del Brasile, Lyanco. Un centrale promettente che sta facendo molto bene in Sudamerica, classe '97, già d'accordo con la Juve in attesa di trovare il club che potrà tesserarlo da extracomunitario visto che si è congelato il discorso con il Sassuolo. Ma la stampa brasiliana non vede di buon occhio l'operazione, tutt'altro. In particolare uno dei principali siti in Brasile, UOL Esporte, ha dedicato un commento nel proprio blog dal titolo: "Attento, Lyanco. Alla Juve potresti non giocare mai".



STOCCATE E AVVISI - L'articolo di Murillo Moret ha un chiaro intento, spiegato in modo netto: "Lyanco non dovrebbe andare alla Juventus, perché rischia di non giocare praticamente mai. Ha davanti Barzagli, Bonucci e Chiellini, poi sarà il turno di Rugani e Caldara che sono tra i migliori giovani italiani per il futuro. E forse rimarrà anche Benatia. Cosa andrebbe a fare Lyanco alla Juve? Rischierebbe di finire in prestito come tanti ragazzi di proprietà della Juventus - si legge -, tra prestiti e cessioni che possono far diventare i giocatori come moneta di scambio.



E' capitato a Sorensen che portò 2,6 milioni di plusvalenza; poi Magnusson, altro caso da plusvalenza. Spesso i bianconeri prendono giocatori giovani per rivenderli, vedi Brignoli o Ganz, andare alla Juve per Lyanco potrebbe significare trovarsi poi al Cittadella a giocare in prestito. E aumentare il suo valore di mercato per essere venduto...", conclude con un elenco di nomi di giocatori presi e rivenduti dalla Juventus. Un consiglio o un modo per impedire che il San Paolo ceda uno dei suoi migliori talenti a neanche 20 anni?