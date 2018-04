Un allenatore che non vede l'ora di porre fine la propria avventura e un altro che è all'apice della propria esperienza nel club che il primo aveva lasciato. I destini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri sembrano legati a doppio filo con il secondo pronto a rincorrere il primo anche in Premier League. E' questa l'indiscrezione riportata oggi da numerosi tabloid inglesi che vogliono l'attuale allenatore della Juventus pronto a subentrare (anche a Londra) al collega italiano.



CONTE VUOLE ANDARSENE - Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, Antonio Conte non vede l'ora di lasciare il Chelsea, frustrato dalla politica economica del club e i cui rapporti con i dirigenti vicini al presidente Abramovich sono ormai ai minimi storici. La colpa? Una campagna acquisti non all'altezza delle sue aspettative per due anni di fila, ma anche la voglia matta di Conte di tornare in Italia.



CHELSEA, PRENDI ALLEGRI! - E allora il The Sun rilancia la clamorosa indiscrezione secondo cui, dietro le parole di Allegri in conferenza ("dopo la Juventus allenerò all'estero") ci sia proprio la volontà del Chelsea di fare dell'allenatore bianconero il successore di Conte sulla panchina dei Blues. Un'idea possibile solo se la Juventus libererà Allegri al termine di questa stagione. Le idee per sostituirlo non mancano. A partire da quello Zinedine Zidane avversari questa sera in Champions League.