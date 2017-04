Rivoluzione vera e propria nel campionato italiano. Da sempre si parla delle difese Made in Italy, modello da prendere a riferimento in tutta Europa, basti pensare all'esempio Juventus in Champions League. Eppure in Serie A il reparto difensivo prende gol eccome.



Guardando alle reti realizzate nei campionati europei, il Campionato è secondo solo alla Liga. In Spagna sono 947 i gol messi a segno, mentre in Serie A sono ben 946. A contribuire è stata anche l'ultima giornata che ha visto andare in rete 48 volte il pallone, un record.



A seguire nella classifica c'è la Premier League a quota 926 gol e la Ligue 1 a 877, mentre la Bundesliga è solamente sesta dopo l'Eredivisie con 757 reti.