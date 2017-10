Il calcio regala momenti bellissimi e non solo sul terreno di gioco. E' successo ieri in uno stadio in Colombia durante una partita della massima serie del calcio colombiano che ha visto in campo l'Independiente di Santa Fé. Un padre ha spiegato al figlio non vedente la partita in corso attraverso una tavola che rappresentava un campo da calcio. Questo toccante episodio è stato immortalato in un video.