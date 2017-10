Duvan Zapata, grazie alla Sampdoria, si è ripreso anche la Nazionale. E dire che nella formazione sudamericana gli attaccanti non mancano di certo: ci sono Falcao e James Rodriguez (con cui l'attaccante blucerchiato ha dialogato nel corso del match disputato nella notte in Perù) ma pure giocatori del calibro di Bacca, Teo Gutierrez, Jackson Martinez. Per la verità ce n'è pure un altro, a cui Zapata ieri ha 'scippato' il posto, ed è una vecchia conoscenza del mondo blucerchiato: si tratta di Luis Muriel, rimasto in panchina mentre l'ex centravanti del Napoli faceva a sportellate con la difesa avversaria per 71 minuti.



Zapata non aveva giocato nella sconfitta rimediata qualche giorno fa dal Paraguay, lo ha fatto invece nel pareggio per 1-1 con il Perù che è valso ai Cafeteros il pass per Russia 2018. C'è da crederci, per Duvan resterà sempre un ricordo molto dolce. A questo punto, però, il suo impiego da titolare con l'Atalanta resta piuttosto in dubbio: dopo la partita, c'è un viaggio intercontinentale da sobbarcarsi per arrivare al Mugnaini presumibilmente giovedì,con davanti tre allenamenti per smaltire e recuperare la forma migliore. Lo scorso anno a Giampaolo si presentò una situazione simile: in quel caso, il mister doriano lasciò in panchina l'attaccante durante il primo tempo, per poi inserirlo nella ripresa. Considerando la verve di Caprari, non è escluso che il tecnico blucerchiato adotti lo stesso metro di giudizio con Zapata.