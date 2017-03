Negli ultimi giorni il nome di Inaki Williams è stato spesso accostato alla Juventus.



Il calciatore, però, secondo Mundo Deportivo, avrebbe smentito ogni possibile collegamento con i bianconeri: "Dicono che me ne andrò ma la gente mi mette in bocca parole che non ho mai detto. Sono molto felice dove sono che è dove voglio essere. Ho sempre combattuto per stare all'Athletic e non ho alcuna intenzione di cambiare aria".



Si sorprende, anzi, a sentire il nome della Juve: "Di queste cose si occupa il mio agente ma finora non ne so niente di niente. E' una sorpresa per me".