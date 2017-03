Dejan Stankovic, ex giocatore di Inter e Lazio, entrerà a far parte dello staff del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. Queste le parole del giocatore serbo: ''Ho giocato per 20 anni e ora è il momento di scrivere una nuova pagina della mia vita. Per me è un onore lavorare alla UEFA e avere la possibilità di restituire qualcosa al calcio''.