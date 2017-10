Intervenuto per la consueta conferenza stampa di metà settimana a Veronello, Roberto Inglese parla del suo futuro al Napoli: "Non devo pensarci. Ho avuto la forza e la costanza di stare sempre sul pezzo fin da quando si è aperto il mercato e, al momento, penso solo al Chievo. Basta non pensarci al Napoli in questo momento: ogni domenica gioco sempre e solo per il bene del Chievo. Vedrò se in futuro sarò adatto al Napoli, adesso non ha senso pensarci".