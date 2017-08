Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, Andres Iniesta non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare il Barcellona; il giocatore spagnolo ha, ovviamente, moltissimi estimatori in giro per l'Europa, su tutti il Manchester City. Vigili sul giocatore, però, ci sono anche Inter e Juventus, che vorrebbero portarlo in Italia.