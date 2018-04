"Se andiamo avanti così, perdiamo questa partita. Ve lo dico io". Lo ha ripetuto ai suoi compagni con forza, nel tunnel dell'Olimpico al rientro dall'intervallo sull'1-0 per la Roma: Andrés Iniesta legge il calcio prima degli altri da una vita, la sua esperienza gli aveva fatto capire tutto anche questa volta. Il crollo del Barcellona coincide anche con quella che è stata con ogni probabilità l'ultima gara in Champions League di Don Andrés, il rinnovo a vita firmato un anno fa con il Barça si è riempito di punti interrogativi da mesi. E presto potrebbe portarlo a salutare la sua amata Spagna per un'esperienza di fine carriera.



DALLA CINA... ALLA JUVE - Quando il suo contratto era a scadenza, dodici mesi fa, la Juventus si era realmente informata sull'opportunità di portare Iniesta a Torino. Un colpo 'alla Pirlo' qualora Andrés avesse avuto stimoli: no grazie, risposta secca e volontà di andare avanti in blaugrana. Ma tutti gli amori finiscono, il disastro in Champions è l'assist per l'uscita di scena di Iniesta, non a caso nei prossimi giorni i suoi agenti hanno già fissato un appuntamento con gli intermediari del club che sta lavorando per portare lo spagnolo in Cina. Può essere quella la sua prossima destinazione, più di un pensiero; ad oggi la Juve non si è più fatta viva e si sta concentrando su altri obiettivi, mentre in Cina sono pronti a ricoprire d'oro Iniesta con 20 milioni di euro all'anno per più stagioni, dettagli ancora da completare. E così un'era è pronta a chiudersi: un simbolo del Barça e l'uomo della Coppa del Mondo per la Spagna sta preparando l'addio all'Europa, a meno di nuovi colpi di scena. Con l'illusionista, mai dire mai.