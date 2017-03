Nel giorno del sorteggio dei quarti di finale di Champions League, con la Juventus che affronterà il Barcellona, la UEFA inizia il processo di vendita dei biglietti per la finale di Cardiff. Dei 41.500 biglietti disponibili, 18.000 finiranno ad ognuna delle due squadre finaliste, mentre i 5.500 restanti sono destinati al resto del pubblico. Lo stadio ha 66.000 posti in tutto.



Da oggi fino al prossimo 28 marzo si può fare la richiesta sul sito uefa.com per entrare all'interno del processo di estrazione dei tagliandi, che vanno da 70 a 450 euro di prezzo. Sono disponibili anche alcuni pacchetti per i più giovani.