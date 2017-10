Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista a Rai Sport



Sarri? Studia tutto, soprattutto le squadre avversarie. Noi ci alleniamo con il sorriso, anche se i suoi allenamenti sono pesanti. Perchè poi quando scendiamo in campo ci divertiamo.



Niente a che vedere con quelli di Zeman? No no, anche se i gradoni di Zeman mi sono serviti per arrivare dove sono ora.



Nazionale, 3-4-3 è il tuo modulo? Sì, adesso sarò più mio agio a tre. Adesso spero di dare un contributo importante.



Il rapporto con Donnarumma. Mi prende sempre in giro quando guardo qualche film. Ma, lo faccio perchè non c'è comunicazione, lui gioca sempre alla PlayStation e quindi io mi guardo film (ride ndr).



Sei stato valutato 100 mln di euro: cosa viene in mente quando pensi ai provini con Inter e Torino che ti bocciarono? Mi bocciarono perchè ero bassino, ma peggio per loro. Ho realizzato il mio sogno di giocare con la maglia del Napoli:



Sei stato ad un passo dal Barcellona... Io sono fiero di essere rimasto qui, il Barcellona è la squadra più forte al mondo. Mi averebbe fatto piacere giocare con grandi campioni come Messi e Suarez, ma adesso penso al Napoli e spero di vincere qualcosa di importante qui.