"Il confronto tra gli attacchi delle due squadre è abbastanza impietoso, anche se la Fiorentina ha un gioiellino che a De Laurentiis piace da matti. Federico Chiesa è cresciuto qui, ed è il fiore all’occhiello di una 'Viola' che spesso lo costringe a giocare da solo. La società dei Della Valle può vantare il fatto di aver cresciuto il ragazzo in casa, costruendo un vero capitale per il futuro che verrà. Costo zero, valore attuale sui 40 milioni. Ipotetici, visto che per ora non si muove e tra un anno si vedrà. Anche il Napoli ha il suo talento puro cresciuto in casa: si chiama Lorenzo Insigne e fu pagato 1550 euro al Sant’Antimo. Adesso vale più o meno 100 milioni. Due talenti preziosi, questo è sicuro, anche per quella cosa che prima o poi si chiamerà Nazionale, appena arriva un ct", scrive La Repubblica.