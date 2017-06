Lorenzo Insigne, in conferenza stampa a Coverciano, ha parlato prima della sfida tra l'Italia e l'Uruguay. "La finale di Champions? Mi dispiace che sia andata a finire in questo modo".



"Con il Napoli abbiamo disputato una grande stagione, quando arrivo in Nazionale voglio sempre mettermi a disposizione del mister. In campo darò sempre il massimo".



"Vincere lo scudetto? La Juve non è imbattibile. A fine stagione ne abbiamo discusso: se partiamo come abbiamo concluso la stagione possiamo giocarcela con tutti e mettere in difficoltà Juve e Roma".