Lorenzo il Grande, Lorenzo il Magnifico. In uno stadio magico, il Meazza, contro un avversario blasonato, il Milan. Nella settimana dell'incontro con l'idolo di sempre, Diego Armando Maradona,Giocate da urlo e gol, quello del momentaneo 2-0, il quarto nelle ultime quattro partite ai rossoneri. Quando gioca come ieri sera in Italia ce ne sono pochi come lui, quantità (richiesta da Sarri, necessaria per non perdere equilibrio) e tanta qualità al servizio dei compagni. Il Napoli se lo gode, fino a quando potrà farlo?Il dubbio resta perchè al di là delle smentite di ritoIl problema è di natura economica, per prolungare la sua avventura in azzurro il prodotto scugnizzeria chiede un ingaggio importante,. Il fantasista esploso a Pescara attualmente percepisce uno stipendio di 1,8 milioni di euro,Una posizione incompatibile con l'offerta di De Laurentiis, che non al momento non vuole spingersi oltre i 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.Da entrambe le parti, società ed entourage del giocatore, c'è la volontà di tornare a parlare per provare ad arrivare a un accordo, ma la fumata bianca è tutt'altro che scontata. Perchè Insigne pretende un ingaggio da big e non è disposto a fare troppi sconti, perchè Insigne ha tanto mercato, in Italia e all'estero. Oltre al Milan, che come ha anticipato calciomercato.com ha già parlato con il suo agente con Ausilio, al quale piace molto, che sta lavorando sottotraccia. Attenzione anche alle sirene inglesi, conche non l'ha mai cancellato dalla lista dei desideri.