Come riporta Il Mattino, quando Lorenzo Insigne esce toccandosi l’inguine c’e' subito grande preoccupazione in panchina. Insigne lascia il posto ad Allan e si avvicina al dottore Alfonso De Nicola, spiegando la dinamica dell’infortunio: non sembra pero' particolarmente preoccupato quando indossa il giaccone e si mette a seguire la partita con i compagni. Altre rassicurazioni a fine partita le da' Sarri in conferenza stampa. «Il dolore e' andato aumentando e non e' stato improvviso, quindi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave», ha spiegato il tecnico del Napoli. Insomma ci sono buone possibilita' per vederlo in campo contro l’Inter sabato sera al San Paolo. Lorenzo gioca titolare praticamente da un anno in campionato, Champions e coppa Italia: la sua lunga serie e' cominciata il 26 ottobre del 2016 contro l’Empoli al San Paolo. Oggi ulteriori accertamenti. Il Napoli non rientrera' subito, ma si allenera' sul campo del centro sportivo dello United.