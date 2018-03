Lorenzo Insigne ha parlato dopo la sfida tra Inghilterra ed Italia con alcune dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport: "Sono sereno. Sono pronto per un gran finale di stagione. Ora conta solo una casa: giocare bene e vincere a Sassuolo! Sì, adesso c’è il campionato. E’ importante fare bene. La partita di sabato poi è importantissima. E’ vero, lo ripeto: dobbiamo giocare bene per vincere Basta pensare al passato. Perché se non abbiamo la testa per ripartire è dura. Dobbiamo essere bravi a far crescere questa Nazionale, che merita di tornare nelle grandi competizioni. Ci siamo rimboccati le maniche, uniti, per riportare l’Italia il più in alto possibile. In questo senso spero crescano altri giovani importanti, capaci di darci una mano. ​