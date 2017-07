Inizia l'ultima settimana di luglio e l'Inter è pronta ad accelerare per regalare a Luciano Spalletti i 3-4 promessi per consentire alla squadra di fare il salto di qualità. Al termine del vertice di mercato andato in scena nelle scorse ore a Nanchino con i vertici di Suning, è stato dato il via libera all'acquisto di Vecino dalla Fiorentina, che costerà 24 milioni di euro e che potrebbe essere oggi a Milano per sostenere le visite mediche di rito, ma il grande sogno per il centrocampo rimane Arturo Vidal, per il quale il Bayern Monaco oppone un muro apparentemente invalicabile.



La convizione di Spalletti e della proprietà cinese è che, per fare il definitivo salto di qualità, serva un giocatore con le caratteristiche del cileno e, con Nainggolan sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Roma, è l'ex juventino l'obiettivo numero uno nel ruolo di incursore. Col ritiro di Xabi Alonso e i continui problemi fisici di Thiago Alcantara, Ancelotti non vuole far partire Vidal, ma l'Inter è disposta a spingersi fino ad un'offerta di 50 milioni di euro pur di convincere il Bayern a privarsi della sua stella.