La sconfitta di Torino è per l’Inter una beffa multipla. Un pomeriggio infelice, reso tale da quel Walter Mazzarri che a Milano non aveva lasciato un ottimo ricordo e che non aspettava altro che prendersi la sua rivincita. Sperata e pregustata, alla fine anche servita. Al triplice fischio Spalletti gli ha stretto la mano quasi stritolandogliela, come a voler sfogare la tensione di una gara che proprio non voleva saperne di rientrare nei binari giusti. Ovviamente tutto è rimasto nell’ambito della goliardia, tanto che i due l’hanno presa a ridere.



DA POSSIBILI TERZI A QUINTI - Ma beffardo è stato anche lo scivolamento in classifica. Prima del lunch match l’Inter assaporava la possibilità di sorpassare la Roma e invece in serata, con la Lazio vincente a Udine, si è addirittura ritrovata quinta, a un punto dalle due romane e virtualmente fuori dalla Champions League. Uno scenario che appariva quantomeno improbabile.



MAGRA CONSOLAZIONE - L’altro elemento di disappunto prende origine dal modo in cui l’Inter ha dovuto accettare la sconfitta: 15 tiri in porta, due pali, oltre il 60% di possesso palla. Gli uomini di Spalletti hanno condotto la partita per 90’ di gioco, ma hanno portato a casa zero punti. Uno spreco. In quella che è una giornata da dimenticare, una buona notizia per i nerazzurri arriva dal Meazza, dove il Milan di Gattuso viene bloccato sull’1-1 in casa dal Sassuolo e può accorciare di un solo punto sui cugini, portandosi così -7 in classifica. Magra consolazione.